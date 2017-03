PHOTOS - En Australie, le lac du parc Westgate vire au rose à cause de la chaleur

L’été austral, qui s’étale entre décembre et février, a été particulièrement intense cette année. Selon le Climate Council, plus de 205 records météorologiques ont été recensés en 90 jours. "Le changement climatique, provoqué largement par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, aggrave l'intensité des épisodes météorologiques extrêmes", explique le rapport. "Les jours de chaleur extrême et les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses en Australie, ce qui va aggraver les risques pour les infrastructures essentielles, l'économie, le système de santé et l'écosystème", poursuivent les auteurs de cette étude.





Selon le rapport semestriel du Bureau de la météorologie publié en octobre, la température a augmenté d'environ un degré Celsius depuis 1910 sur le continent.