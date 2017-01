EN IMAGES - Tragique nuit du Nouvel An à Istanbul, frappée par un attentat

L'attaque a fait au moins 39 morts. Selon le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, 20 victimes ont d'ores et déjà été identifiées et parmi elles figurent 15 étrangers et cinq Turcs. 65 personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. Au moins trois Français figurent parmi les blessés.