Neustadt de Strasbourg, Hébron, Okinoshima... Découvrez les nouveaux sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco

Strasbourg peut désormais se targuer d'avoir trois sites classés au patrimoine mondial de lOrganisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Le quartier de la Neustadt (photo ci-dessus) a rejoint ce dimanche 9 juillet 2017 la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Une consécration pour la capitale de l'Alsace, dont la cathédrale et la Vieille ville figuraient déjà depuis 1988 sur la fameuse liste. Le Comité onusien se réunit à Cracovie, en Pologne, jusqu'au 12 juillet pour choisir à quels sites attribuer ce label très convoité. Voici quelques uns de ceux qui ont d'ores et déjà été sélectionnés.





• La Neustadt à Strasbourg

Le quartier impérial allemand de la Neustadt (qui signifie "ville nouvelle" en allemand), à Strasbourg, est l'un des rares ensembles allemands qui n'a pas été détruit par les Alliés. Il a été construit sous le Reich de l'empereur Guillaume II, après la victoire de la Prusse sur la France à l'issue de la guerre franco-allemande de 1970. Ses édifices, immeubles, parcs et jardins sont de styles néo-gothique, néo-renaissance et art déco. L'ensemble s'étale sur une superficie de 90 hectares et compte parmi ses bâtiments les plus célèbres le palais de l'Empereur, le palais universitaire ou encore l'ancien Landtag devenu aujourd'hui le Théâtre national de Strasbourg.