Pionnière de l'aviation, Amelia Earhart n’aurait pas été tuée dans le crash de son avion

L’Américaine Amelia Earhart fut une pionnière de l’aviation et une femme d’exception. Première femme à traverser l’Atlantique en avion, elle fut l’une des personnalités les plus célèbres et les plus admirées de son temps. Elle fut une source d’inspiration pour tous, y compris pour la Première Dame américaine de l'époque, Eleanor Roosevelt, et pour les hommes de sa vie : son mari, George P. Putnam, magnat de l’édition qui géra sa carrière et orchestra sa gloire, et son ami et amant, le pilote Gene Vidal.





Lors de l’été 1937, elle se lança dans son pari le plus fou : un vol en solitaire autour du monde, dont elle savait que l’issue, quelle qu’elle soit, la ferait entrer dans l’Histoire.





Son destin a été adapté au cinéma dans Amelia (Mira Mair, 2011), avec Hilary Swank dans le rôle de l'aviatrice.