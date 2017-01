L'élection US piratée ? Trump évoque une "chasse aux sorcières" et promet des mesures

Les chefs du renseignement américain persistent et signent. Dans un rapport publié ce vendredi, ils estiment que Moscou "a bien cherché" à favoriser l'élection de Donald Trump et à discréditer la campagne électorale d'Hillary Clinton. "Poutine et le gouvernement russe ont développé une préférence claire pour le président élu Donald Trump", affirme le rapport, rendu public dans une version expurgée de son contenu classifié. Moscou "appliquera les leçons apprises" dans cette campagne pour influencer les élections dans d'autres pays, y compris alliés des Etats-Unis, avertit également le rapport.





Une thèse que réfute le président élu après avoir rencontré dans sa tour ce vendredi James Comey, directeur du FBI, John Brennan (CIA), l'amiral Michael Rogers (NSA), ainsi que le directeur du renseignement, James Clapper.