Piratage de l'élection américaine par la Russie : Trump pourrait finalement prendre des mesures contre Moscou

C'est la première fois qu'un membre de l'équipe du président élu indique que ce dernier reconnaît donc que la Russie a dirigé ces actions de piratage contre le Parti démocrate et Hillary Clinton. A moins de deux semaines de sa prise de fonctions, prévue le 20 janvier, Donald Trump fait l'objet de pressions croissantes de la part des républicains pour qu'il traite avec plus d'attention le travail du renseignement américain.

S'exprimant conjointement dans l'émission "Meet the Press" sur NBC, les sénateurs républicains John McCain et Lindsey Graham, défenseurs d'une ligne dure contre Moscou, l’ont ainsi appelé dimanche à sanctionner le pays des Tsars. "Vous devriez faire savoir à tout le monde en Amérique, républicains comme démocrates, que vous allez faire payer à la Russie cette tentative d'ingérence", ont déclaré les deux hommes, s'adressant directement au président élu. Et Lindsey Graham de souligner : "Dans deux semaines, Donald Trump sera le défenseur du monde libre et de la démocratie."