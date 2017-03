Piraté, McDonald's se moque sur Twitter des "mains minuscules" de Donald Trump

"(Donald Trump) vous êtes une caricature répugnante du Président et nous adorerions voir Barack Obama revenir, et vous avez des mains minuscules", pouvait-on lire sur le Twitter de McDonald’s. Le tweet a été retiré 20 minutes après son apparition. Malheureusement pour Donald Trump et McDo, cette virulente diatribe a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois sur le réseau social.