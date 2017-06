Plus fort qu’American Sniper, un soldat canadien tue un djihadiste à plus de 3 500 mètres de distance

3 540 mètres de distance et 10 secondes pour que la balle atteigne sa cible. Un sniper canadien a réalisé le tir d’élimination confirmé le plus long du monde lors d’une opération en Irak survenue lors des 30 derniers jours. Le tireur d’élite, membre de la Joint Task Force 2, a mis hors d’état de nuire un membre d’Etat islamique, indique le journal canadien Globe and Mail.





"Le tir en question a interrompu une attaque de Daech contre les forces de sécurité irakiennes", détaille une source militaire anonyme, l’opération étant classifiée. "Plutôt que de lâcher une bombe qui peut potentiellement tuer des civils, c’est une application très précise de la force. Et parce que cela s’est produit à une tellement longue distance, l’ennemi n’avait aucune chance de savoir ce qu’il se passait", rapportent nos confrères.