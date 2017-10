Plusieurs actrices accusent Harvey Weinstein de viol, d’agression ou de harcèlement sexuel

AFFAIRE - Son nom est associé à plusieurs films célèbres de ces 25 dernières années : Pulp Fiction, Le Seigneur des Anneaux, The Artist… Le producteur Harvey Weinstein se trouve depuis quelques jours au cœur d’un scandale. Dans une enquête du New York Times, plusieurs actrices victimes de cet homme témoignent et l’accusent de viol, d’agression ou de harcèlement sexuel.