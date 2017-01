Plusieurs séismes dans le centre de l'Italie, un mort

Les trois premières secousses, les plus fortes (mesurant 5,3, 5,7 et 5,6), se sont produites entre 10h25 et 11h2. La dernière a été mesurée à 5,2, selon le centre américain de veille géologique (USGS). L'Institut national de géophysique et vulcanologie (INGV) a expliqué que ces secousses étaient liées au même système de failles ayant provoqué le séisme du 24 août, qui a fait plus de

230 morts dans la seule localité d'Amatrice.





Selon la Croix Rouge italienne, des dizaines de personnes, isolées dans des hameaux de la zone, sont coupées du monde à cause de la neige et des secousses. Et dans tout le centre de la péninsule, 130.000 foyers restent privés d'électricité.





"Je ne sais pas si on a fait quelque chose de mal, je me le demande depuis hier. 1,5 à 2 mètres de neige et maintenant aussi le tremblement de terre. Que dire ? Je n'ai plus de mots", a déclaré à la télévision le maire d'Amatrice, Sergio Pirozzi.

"Nous essayons de nous relever, tant de sacrifices, puis la secousse du 30 octobre, puis des chutes de neige comme on n'en avait pas vu depuis 50 ans, les températures les plus basses depuis 25 ans, tout d'un seul coup", a-t-il ajouté.





Outre le métro de Rome, la société des chemins de fer italiens a suspendu provisoirement plusieurs lignes dans la région, remplacées par des bus le temps d'effectuer les contrôles nécessaires sur les voies. Mais la neige rend les opérations difficiles.