Fiscalité : pourquoi Florent Pagny envisage de s'installer au Portugal

Revers de la médaille, ces avantages sont assortis de plusieurs conditions. Un particulier doit ainsi résider plus de 183 jours par an au Portugal durant l’année de la demande d’application de ce régime fiscal. S'il a séjourné moins longtemps, il doit disposer sur le territoire portugais au 31 décembre de l’année en question d’une habitation "dans des conditions qui permettent de supposer l’intention actuelle de la maintenir et de l’occuper comme résidence habituelle".





En outre, il n’est pas nécessaire d’acheter un bien immobilier. Une location peut être prise en compte. L'immobilier, c'est aussi l'autre atout du Portugal. Car, en effet, le mètre carré se négocie par exemple en moyenne à 2.000 euros à Lisbonne, la capitale du pays. Le coût de la vie y est lui aussi plus réduit : de 25 à 30 % moins cher qu’en France.