Poster son billet d'avion sur les réseaux sociaux peut vous attirer des ennuis

En cause, la vétusté d'un système de réservation commun à presque toutes les compagnies aériennes et agences de voyages - Amadeus, Sabre et Travelport - par lequel transitent des milliards d'informations personnelles sans mesures de sécurité informatiques suffisantes, estiment les chercheurs.





Des failles en matière de sécurité ignorées par le plus grand nombre, comme le soulignent les experts. Pour le constater, il suffit de faire une recherche Google, Instagram ou Twitter avec le hashtag #boardingpass [#cartedembarquement], note Le Figaro.





L'information n'est pourtant pas nouvelle. Brian Krebs, un expert en cybercriminalité américain, expliquait déjà en 2015 qu'un simple QR code permettait d'obtenir le nom, le numéro de fidélité et le numéro de dossier d'un vol.