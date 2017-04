Pour Bachar Al-Assad, la Syrie "ne possède plus d'armes chimiques" et l'attaque de Khan Cheikhoun est "une fabrication"

Plus d'une semaine après le bombardement à l'arme chimique de la ville syrienne de Khan Cheikhoun, le 4 avril, qui a fait 87 morts selon le directeur de la santé de la province, le président syrien Bachar Al-Assad donne sa version de l'histoire. Il nie toute attaque de l'armée syrienne ainsi que l'existence de stocks d'armes chimiques.





"Nous ne possédons pas d'armes chimiques (...) Il y a plusieurs années, en 2013, nous avons renoncé à tout notre arsenal (...) Et même si nous possédions de telles armes, nous ne les aurions jamais utilisées", a-t-il déclaré dans cet entretien. Quant à l'attaque en elle-même, le chef d'État syrien affirme qu'il s'agit "d'une fabrication à 100%". Et d'ajouter que "notre impression est que l'Occident, principalement les Etats-Unis, est complice des terroristes et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque" menée par les États-Unis sur une base aérienne syrienne le 7 avril.