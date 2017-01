Pour Trump, c'est l'arrivée massive de réfugiés qui a causé le Brexit (et ce n’est que le début)

Lors de cette interview, Donald Trump en a également profité pour tendre la main au Royaume-Uni. Le président élu américain assure le Brexit sera "un succès" et a annoncé qu'il voulait conclure "rapidement" un accord commercial avec le Royaume-Uni. "Nous allons travailler très dur pour qu'un tel accord soit conclu rapidement et dans les règles. Ce serait bon pour les deux parties", a t-il souligné.





Un appel du pied de Donald Trump qui survient alors que la Première ministre britannique, Theresa May, doit exposer ce mardi sa vision des futures relations avec l'UE. La locataire du 10 Downing Street a déclaré à multiples reprises vouloir conserver le plus large accès possible au marché unique tout en nouant le plus d'accords commerciaux possibles avec les pays hors UE. L'occasion ainsi pour Donald Trump de d'ores et déjà placer ses pions.