Pour échapper à "10 ans de camp", l'artiste russe Piotr Pavlenski va demander l'asile politique en France

Et de fait : le 14 décembre, Piotr Pavlenski et Oksana Chaliguina racontent avoir été interpellés à l'aéroport de Moscou au retour de Varsovie. Ils se sont alors vu notifier les accusations portées à leur encontre (la compagne de l’artiste est aussi concernée, ndlr). "On nous a expliqué qu'on avait en gros deux possibilités (...) : aller en prison dans un camp pour dix ans, avec tout le loisir d'expliquer aux autres prisonniers qu'on avait été victimes d'une sale intrigue, ou partir de Russie." Contraint et forcé, le couple a choisi la seconde option.





Mais pourquoi avoir choisi la France, lui qui ne parle pas français – ni anglais d’ailleurs ? "La France c'est l'Alma mater (la mère nourricière en latin, ndlr) de la Révolution russe (…) Tout ce qu'il y a de bien en Russie est arrivé de la France", s'enflamme-t-il. Fraîchement exilé, le couple ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. "Nous allons continuer dans le champ de l'art mais je ne peux pas encore vous dire comment." Sans doute via un nouvel affront au Kremlin.