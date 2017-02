Pour Edward Snowden, "ce n'est pas Paris qui a changé", mais plutôt Washington !

"Il n'envisage même plus d'aller à Paris". Ce sont les mots tenus par Donald Trump vendredi lors de la grande conférence annuelle des conservateurs. Citant "un ami" qui ne met plus les pieds dans la capitale française, le président américain a pris la France comme contre-exemple pour défendre sa politique migratoire. "Pendant des années, tous les étés, il allait à Paris, avec sa femme et sa famille (…) Et j'ai dit : 'Jim, comment va Paris ? '; 'Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris'", a-t-il fait valoir.





Au lendemain de ces déclarations, le lanceur d’alerte Edward Snowden, qui vit depuis 2013 en Russie, a riposté en commentant un tweet de la chaîne américaine d’information CNN dans lequel le président américain incrimine les médias. "Ce n’est pas Paris qui a changé". L’ancien agent de la NSA entend par là que le véritable changement vient de Washington, où Donald Trump impose depuis son arrivée au pouvoir une vision très autoritaire.