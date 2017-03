Pour Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, les micro-ondes peuvent nous espionner

Seulement, pour pouvoir pirater un micro-ondes encore faudrait-il que cela soit possible. Et pour cela, trois critères sont loin d’être remplis : le micro-ondes ne dispose pas de caméra ni webcam souvent piratée –en tout cas, pour le moment, à la différence de certains fours classiques ; il n’est pas non plus doté de micro qui pourrait enregistrer les conversations et il n’est pas connecté à Internet pour pouvoir être contrôlé à distance ou récupérer des informations. Wired a contacté un chercheur spécialiste de l’imagerie par micro-ondes et sa réponse est sans détour : "Je ne vois pas par quel moyen vous pouvez faire quoi que ce soit de tel avec votre four à micro-ondes", indique Stephen Frasier de l’Université du Massachusetts-Amherst au site spécialisé.





Après l’affaire des genoux sur le canapé de la Maison Blanche, cette nouvelle sortie de Kellyanne Conway a fait se gausser une fois de plus Twitter.