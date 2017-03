Pour le président de l'Eurogroupe, les pays du Sud de l'UE ont "dépensé leur argent pour de l'alcool et des femmes"

Les Grecs, Espagnols ou Portugais apprécieront. Dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, le néerlandais Jeroen Dijsselbloem, actuellement président de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, a expliqué sa vision de la solidarité européenne avec une phrase qui n'est pas passée inaperçue.





"Durant la crise de l'euro, les pays du nord ont montré de la solidarité avec les pays touchés par la crise. En tant que social-démocrate, je donne beaucoup d'importance à la solidarité. Mais vous avez aussi des obligations. Vous ne pouvez pas dépenser tout l'argent dans l'alcool et les femmes et ensuite demander de l'aide". Cette adresse aux pays du sud de l'UE, traduite par le quotidien économique La Tribune, a été critiquée par de nombreux parlementaires des pays concernés, notamment espagnols.





"Je me demande vraiment comment une personne avec de telles convictions peut encore être considérée comme apte à être président de l'Eurogroupe", a, par exemple, déclaré le député européen italien Gianni Pitella, chef du groupe socialistes et démocrates. Mardi, devant le Parlement européen, Jeroen Dijsselbloem a défendu ses propos et refusé de s'excuser : "L'idée qu'il s'agit d'une attaque lorsque je suis sérieux sur les règles et que je les prends au sérieux est une erreur", a-t-il affirmé.