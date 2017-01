Pour leur soirée d’adieu, les Obama invitent du beau monde

Une dernière soirée avant le départ. Ce vendredi soir, le président américain sortant, Barack Obama, organise une dernière fête à la Maison Blanche avec Michelle, sa femme. Une cérémonie pour faire leurs adieux, en compagnie d’une poignée de stars proches du couple.





Comme à leur habitude, Beyoncé et Jay-Z, son mari, seront présents et devraient même chanter pour leurs amis, révèle le Washington Post. Stevie Wonder et Oprah Winfrey seront également de la partie.