Pour lutter contre les rats qui surpeuplent la ville, New York va tester un produit contraceptif

Ils circulent dans la Grosse Pomme par millions. La ville de New York, qui est infestée de rats, va bientôt tester un produit stérilisateur pour ces rongeurs, bloquant l'ovulation des femelles. La mégapole de la côte est des États-Unis peine à endiguer ce phénomène, indique l'AFP.





Une responsable du département sanitaire de New York a indiqué ce lundi 17 avril que la ville va faire "un test à petite échelle" pour "évaluer l'efficacité du produit", tout en continuant à "favoriser les changements structurels et comportementaux susceptibles de réduire les conditions qui permettent la prolifération de rats", comme le rapporte le New York Post. Ce produit contraceptif liquide ne présente pas de danger pour l'environnement, selon la société de l'Arizona, SenesTech, créateur du produit.