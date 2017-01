Pour Mikhaïl Gorbatchev, "le monde se prépare pour la guerre"

Il n'est pas rare d'entendre Mikhaïl Gorbatchev exprimer son opinion. Lui qui, dans les années 80, avait engagé avec les Etats-Unis un processus de réduction des armements nucléaires, s'inquiète de voir l'Histoire se répéter : "Aujourd'hui encore, la menace nucléaire paraît à nouveau possible".





Gorbatchev alarme sur les "relations entre les grandes puissances [qui] sont allées de mal en pis depuis plusieurs années". "Il faut mettre un terme à cette situation", martèle l'ex-dirigeant soviétique. Il va jusqu'à dire que la guerre contre le terrorisme, "qui est évidemment importante", n'est pas une tâche "suffisante". Gorbatchev appelle à voir plus loin : "L'objectif devrait être, encore une fois, d'éviter la guerre".





Car, aux dires de "Gorbi", "aucun des problèmes auxquels nous avons à faire face ne saurait être résolu par la guerre". Il liste ces problèmes : la pauvreté, l'environnement, les migrations, l'accroissement de la population et l'épuisement des ressources. Et ce message, Gorbatchev l'adresse non seulement à Vladimir Poutine et à Donald Trump, mais aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. "Le moment est venu d'agir !"