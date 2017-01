Barack Obama dévoile quelle a été "sa décision la plus difficile" à la Maison Blanche

Est-il déçu, alors, que des soldats américains soient toujours présents en Afghanistan, mais aussi en Irak ? "Oui", a-t-il reconnu. "Mais j'ai appris que dans la guerre contre le terrorisme, nous n'aurions jamais le même genre de victoires décisives et permanentes que nous obtenions dans les guerres contre des pays. Par définition, même après avoir décimé Al-Qaïda dans les Fata (zones tribales pakistanaises), même après avoir tué Ben Laden, il reste des gens qui ont l'envie et la capacité de frapper les Etats-Unis si nous ne restons pas vigilants".





Aujourd’hui, environ 8 400 soldats sont encore présents en Afghanistan et plus de 5 000 conseillers militaires américains sont déployés en Irak. Une présence nécessaire selon Obama, du fait de la fragilité de ces pays. "Mais nous n’avons plus cette présence énorme et nous risquons moins d’être attaqués en tant que puissance occupante", se satisfait celui qui laissera la main à Donald Trump le 20 janvier.