Pour s'éviter une "affaire Fillon", les Britanniques vont durcir les règles de recrutement des assistants parlementaires

Les nouvelles mesures devraient inciter les députés à promouvoir les offres d’emplois dans l’espace public et pas seulement à leur famille. L’Ipsa souhaiterait proposer que les députés ne fassent pas passer des entretiens d’embauches à des membres de leur famille et qu’ils justifient de manière claire l’embauche d’un parent à leurs administrés, poursuit The Telegraph. Plusieurs sources ont confié au quotidien britannique que ces nouvelles propositions ont été faites en grande partie à cause de l’affaire Fillon et des critiques lourdes sur le manque de transparence des élus dans le recrutement de leurs proches pour les accompagner dans leur travail législatif.





Au Royaume-Uni, le seul pays à interdire aux députés d’employer des proches est l'Ecosse. Mais les Anglais n'en sont pas là. Une proposition de loi similaire faite par l’Ipsa a été retoquée.