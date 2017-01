Des journaliste anglais empêchés d'entrer à la Maison Blanche à cause de... leur date de naissance

Si, officiellement, la rencontre entre Theresa May et Donald Trump s'est déroulée dans un climat très cordial, voire amical, tout ne s'est pas aussi bien passé en coulisses. Comme le rapporte CNN, certains journalistes britanniques se sont vu refuser l'entrée à la Maison Blanche pour un problème de format de date de naissance, d'autres ayant simplement mis plus de temps.





Aux Etats-Unis, le chiffre du mois de la date de naissance est s'écrit en effet avant le jour, contrairement à ce qui se fait au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe. Ce qui a posé un vrai problème lorsqu'ils ont tenté d'entrer pour pouvoir notamment assister à la conférence de presse commune du président américain et de leur Première ministre. A moment de passer les contrôle de sécurité, leurs dates de naissance ne correspondaient pas avec ce que les services de renseignement avaient sur leurs documents.