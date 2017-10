Pourquoi Trump s’apprête à rendre publics des documents secrets sur la mort de JFK

"En raison de nouvelles informations m’étant parvenues, je vais autoriser, en tant que Président, l’ouverture des dossiers JFK bloqués et classifiés depuis si longtemps", annonce-t-il en effet, pour mettre fin à un suspense de très longue date dans le pays. Car cette possibilité de déclassifier les documents en question est revenue dans le feu de l’actualité américaine au mois de mai dernier, quand Politico a révélé le stress s’étant emparé du FBI et de la CIA devant l’imminence de la date butoir et l’indécision de Donald Trump.