Pourquoi la visite du Premier ministre japonais à Pearl Harbor est importante et historique

Si, comme lors de la visite de Barack Obama en mai dernier à Hiroshima, Shinzo Abe ne s'est pas excusé au nom du Japon, il n'a pas manquer de rendre hommage aux victimes et, surtout, de louer la solidité de l'alliance entre Washington et Tokyo, celle de deux anciens ennemis devenus alliés. Saluant la mémoire de "tous les hommes et les femmes courageux qui ont perdu la vie dans une guerre qui a commencé à cet endroit même", le chef du gouvernement nippon a exhorté à "ne jamais répéter les horreurs de la guerre" et présenté ses "sincères et éternelles condoléances aux âmes de ceux qui ont la vie ici".