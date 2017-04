VIDÉO - Washington, Berlin, Paris, Londres... : le monde scientifique marche contre Trump ce samedi

Plus de 500 autres manifestations doivent se dérouler à travers les Etats-Unis et dans de nombreux pays et territoires depuis le Groenland jusqu'au Ghana en passant par l'Inde et le Chili. En France, treize villes ont organisé une marche, dont Paris (la liste est disponible ici) où 5.200 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté depuis le Jardin des Plantes pour notamment défendre l'indépendance de la recherche, promouvoir un meilleur dialogue entre sciences et société et dénoncer l'absence

des sciences dans la campagne présidentielle en France. À Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur le Vieux Port, devant l'Hôtel de ville. Environ 300 personnes, chercheurs, enseignants, étudiants, étaient présents à Bordeaux. La semaine prochaine tout pile, les citoyens seront appelés à marcher pour le climat.