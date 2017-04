Pourquoi le monde scientifique va marcher contre Trump ce samedi

Objectif : dénoncer les attaques de l'administration Trump envers le monde scientifique. "Les scientifiques réalisent depuis ces dernières années que les faits scientifiques sont trop souvent ignorés dans les débats publics et sont remplacés par des opinions et des croyances idéologiques", a expliqué à l'AFP Rush Holt, président de l'Association américaine pour l'avancement de la science (AAAS), plus grande organisation scientifique généraliste, forte de 120.000 membres. Climatosceptique au possible, Donald Trump répète à tout va que le réchauffement climatique est "un canular" et envisage très sérieusement de passer outre l'accord signé lors de la COP21 sur la réduction de gaz à effet de serre.