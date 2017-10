Pourquoi les Etats-Unis et Israël quittent l'Unesco, l'organisation mondiale pour l'éducation, la science et la culture

Le retrait des Etats-Unis, qui accuse l'organisation d'être "anti-israélienne", constitue l'épilogue d'un long et ancien désaccord. Le dernier en date remonte à juillet 2017, lorsque l'Unesco avait choisi de reconnaître la vieille ville d'Hébron (Cisjordanie), au sud de Jérusalem, comme "site du patrimoine mondial palestinien", en y incluant le Tombeau des Patriarches, site religieux important pour l'ensemble des religions monothéistes, dont le judaïsme.





La décision avait suscité l'ire des Etats-Unis, dont l'ambassadrice à l'Onu avait dénoncé un "affront à l'Histoire", prévenant que Washington évaluerait "le niveau approprié de son engagement continu à l'Unesco". Plus tôt, en octobre 2016, l'organisation internationale avait déjà adopté en conseil exécutif une résolution à propos de Jérusalem-Est, ne faisant référence qu'aux noms musulmans des sites religieux. Six pays, dont les Etats-Unis, s'y étaient opposés, et 24 autres, dont la France, avaient fait le choix de s'abstenir. Candidat à l'élection américaine, Donald Trump avait alors jugé que l'Onu tentait "de nier le lien plurimillénaire entre le peuple juif et Jérusalem", estimant que cela constituait "une preuve de plus du puissant parti pris anti-israélien de cette instance". La directrice de l'Unesco elle-même avait pris ses distances avec le texte, soutenu par plusieurs pays arabes.