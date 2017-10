Pourquoi les incendies en Californie sont-ils si meurtriers ?

Aussi, pour tenter de limiter les incendies, plus de 70 hélicoptères, 30 avions bombardiers d'eau et des centaines de véhicules au sol assistaient les pompiers. Et environ 550 détenus, déjà formés pour être pompiers, ont été envoyés en renfort dans la région. Les autorités de l'Etat américain le plus peuplé ont obtenu des renforts d'Etats proches (Nevada, Washington, Oregon, Arizona) et d'autres devaient suivre. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi l'état de catastrophe naturelle.