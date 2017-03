Premier discours de Donald Trump devant le Congrès : ce qu'il faut retenir

"Mon boulot ne consiste pas à représenter le monde. Mon boulot consiste à représenter les Etats-Unis", a lancé le président américain. Donald Trump a salué mardi soir lors de sa première allocution face au Congrès l'émergence d'une "nouvelle fierté nationale" à travers les Etats-Unis, promettant plus de fermeté sur l'immigration, synonyme selon lui de sécurité et d'emploi. Loin de la tonalité très sombre de son discours d'investiture, le 45e président des Etats-Unis a décliné sur un registre plus présidentiel qu'à l'habitude ses priorités pour donner corps à un engagement central : "Donner la priorité aux Américains". Le président Trump a souligné sa volonté de se concentrer sur les questions touchant directement les citoyens, sans toutefois omettre d'affirmer le soutien des Etats-Unis à l'Otan, en ajoutant que les alliés devaient débourser davantage pour leur défense : "Nous voulons l'harmonie et la stabilité, par la guerre et les conflits".





"Un nouveau chapitre de la grandeur américaine débute", a-t-il affirmé dans l'hémicycle de la Chambre des représentants au Capitole, où siégeaient également sénateurs, ministres et juges de la Cour suprême. "Nous assistons au renouveau de l'esprit américain". Sous les applaudissements et ovations des élus républicains, Donald Trump a principalement repris ses grands thèmes de campagne, promettant de ramener "des millions d'emplois", dénonçant des accords de libre-échange défavorables à l'Amérique, et faisant de la lutte contre la criminalité une priorité. Il a bien entendu rappelé ses projets principaux : construction d’oléoducs, érection du mur à la frontière mexicaine ou encore lutte contre le "terrorisme islamique radical".