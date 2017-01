Première frappe antiterroriste de Trump : 41 morts dans les rangs d'Al-Qaïda

A l’AFP, un responsable yéménite local précise encore que la frappe a été menée tôt dans la matinée, à Yakla, dans la province de Baïda. Ce dernier ajoute encore que des drones et des hélicoptères Apaches équipés en mitrailleuses lourdes ont pris d’assaut différents repères associés à Al-Qaïda, comme une école, une mosquée ou encore un dispensaire. D’autres sources locales évoquent encore l’implication de commandos et de soldats américains au sol.





Une opération surprise qui n'a visiblement pas été de tout repos pour les Etats-Unis. Selon leur propre bilan, un mort et au moins quatre blessés sont à déplorer côté américain. Aussi, d'apreès le Commandement américain en charge des opérations dans la région (CENTCOM), un appareil militaire "a connu un atterrissage forcé et brutal" non loin du lieu où se déroulait le raid avant d'être "intentionnellement détruit".