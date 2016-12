Après l'attentat de Berlin, Noël malgré tout

"Paix à qui a perdu un être cher à cause d’actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et mort au cœur de tant de pays et villes". Bien que les paroles du message "Urbi et orbi" du pape François se veulent universelles, elles ont fatalement pris un écho particulier du côté de l’Allemagne et de sa capitale ce dimanche. En ce week-end de fêtes, Berlin a non seulement célébré Noël mais a aussi rendu hommage aux victimes de l’attentat commis par Anis Amri, le 19 décembre.





Samedi 24 décembre au soir, dans l’église du Souvenir, autour de laquelle est installé le marché de Noël de Berlin, l’émotion était palpable parmi les fidèles. L’office était dédié aux familles des douze victimes de l’attentat. Leurs proches avaient pris place au deuxième rang pendant le service de la messe.