Prix qui flambent, avions cloués au sol... : le scénario noir d'un Brexit sans accord au Royaume-Uni

Les produits agricoles, particulièrement protégés par l'UE, seraient justement soumis à une série de droits de douane élévés. Selon la fédération des commerçants britanniques (BRC), le prix du fromage pourrait augmenter de plus de 30%. Un morceau de parmesan italien vendu 5.5 euros au supermarché passerait à plus de 7 euros. Le coût moyen des biens alimentaires importés de l'UE bondirait de 22%, selon la BRC, alors que le Royaume-Uni importe de l'Europe environ 60% de la nourriture vendue dans le pays, surtout les fruits et les légumes.