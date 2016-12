Prouesse médicale à Angers : des médecins sauvent un foetus dont les jambes sortaient de l'utérus de sa mère

C'est une prouesse médicale tout à fait singulière qui s'est déroulée il y a un an au CHU d'Angers. Une équipe médicale a réussi à maintenir en vie un foetus dont les jambes avaient transpercé la paroi de l'utérus de sa mère. L'anomalie est rarissime, puisque seuls 27 cas (en comptant celui-là) ont été répertoriés dans l’histoire de la médecine.





Cet événement a été salué le 21 décembre dans la revue médicale américaine The New England Journal of Medecine, puis repris par le Washington Post. Le journal américain a d'ailleurs posté le 25 décembre sur Twitter une image de l'échographie réalisée à 5 mois et demi de grossesse, montrant la paroi de l’utérus de la mère laissant passer les pieds de l’enfant.