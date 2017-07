Purge des journalistes en Turquie : "Avant j'écrivais sur les réfugiés, maintenant j'en suis un"

Nous l'avions rencontré pour la première fois voilà un an. Besim*, 43 ans, ancien journaliste et rédacteur en chef d'un grand média d'opposition turc, venait d'arriver à Paris. Fuyant, in extremis, la purge des médias, organisée dans son pays par l'omniprésent président Recep Tayyip Erdogan, alors que sa publication venait d'être liquidée.





Epaulé en France par Reporters sans frontières et quelques confrères journalistes, il comptait alors se lancer dans une procédure de demande d'asile, dans l'espoir de pouvoir faire venir sa femme et ses deux fils en France. Un an plus tard, qu'est-il devenu ? Toujours sous couvert d'anonymat, le journaliste a de nouveau répondu aux questions de LCI. Et constate, non sans amertume et inquiétude, que sa situation n'a guère évolué.