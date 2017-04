Pyongyang menace de "rayer les Etats-Unis de la Terre" si Washington déclenche une guerre dans la péninsule

Nouvel épisode d'échanges de menaces entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Ce lundi, un site officiel nord-coréen a averti le pays de l'Oncle Sam qu'il serait "rayé de la surface de la Terre" si Washington déclenchait une guerre dans la péninsule. Pyongyang rêve de construire un missile capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Le pays reclus a multiplié ces derniers temps les déclarations incendiaires et mené deux essais de missiles rien que depuis le début du mois.





Samedi, le vice-président américain Mike Pence avait annoncé que le porte-avions américain Carl Vinson et son groupe arriveraient "dans quelques jours" en mer du Japon, alors que les rumeurs sur un possible sixième essai nucléaire nord-coréen sont insistantes. Dans une série d'éditoriaux, le journal Rodong Sinmun, porte-voix du parti unique au pouvoir, explique que les forces nord-coréennes ne sont pas impressionnées par l'arrivée imminente du porte-avions, qui constitue "un chantage militaire non déguisé".