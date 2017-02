14.535 km : Qatar Airways lance le plus long vol du monde

Si vous n’êtes pas fan des plateaux-repas servis en altitude, n’oubliez pas vos provisions. La compagnie Qatar Airways a inauguré ce dimanche le vol direct le plus long du monde. Embarqués à Doha, au Qatar, à bord du vol QR920, les passagers atterriront 16 heures et 20 minutes plus tard à Auckland, en Nouvelle Zélande. A plus de 10.000 mètres au-dessus du plancher des vaches, les voyageurs survoleront 14.535 kilomètres et traverseront dix fuseaux horaires avant d’atteindre la capitale néo-zélandaise.





Au retour, le trajet durera encore plus longtemps soit 17 heures et 30 minutes en raison de vents contraires, selon le site Internet de la compagnie. Qatar Airways n'a pas précisé le nombre de membres d'équipage à bord, mais ce genre de vol requiert quatre pilotes et une quinzaine de stewards et de hôtesses. Le record était jusqu’à présent détenu par Emirates, qui propose depuis mars 2016 un vol reliant directement Dubaï à Auckland sur 14.200 kilomètres.