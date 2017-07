Qatar : interrogé par TF1, le ministre des Affaires étrangères réfute les accusations de l’Arabie saoudite

TENSIONS - Autrefois alliés, désormais ennemis. L'Arabie saoudite et le Qatar traversent une crise brutale et sans précédent. Depuis le 5 juin, le royaume saoudien et plusieurs de ses voisins imposent un blocus territorial et aérien à l'émirat. L'Arabie reproche notamment au Qatar ses liens avec l'Iran et l'accuse de financer des groupes djihadistes en Syrie... Interrogé par TF1, le ministre des Affaires étrangères qatari réfute ces accusations.