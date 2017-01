Quand l'escroc Bernard Madoff s’accapare le business du chocolat dans sa prison

Toujours selon Steve Fishman, Bernard Madoff serait même devenu "une star en prison". Un statut qu’il doit à son étiquette de plus grand voleur de tous les temps. "Il a volé plus d’argent que quiconque dans l’histoire, et pour les autres voleurs, ça fait de lui un héros", explique le journaliste. Comme le rappelle Atlantico, avec 65 milliards de dollars détournés, l'escroquerie montée par l’ancien courtier est en effet la plus importante jamais réalisée par un seul homme.





Pas de quoi cependant susciter des remords chez lui, poursuit Steve Fishman qui souligne que Bernard Madoff s’en veut d’avoir "détruit sa carrière et sa famille" et qu'il ne se préoccupe que "beaucoup moins du sort de ses victimes".