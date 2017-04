Quand Donald Trump confond l'Irak et la Syrie en pleine interview

Mercredi, Donald Trump a accordé une interview à Fox Business et a notamment fait le point sur les coulisses du raid américain effectué sur la base aérienne syrienne d'al-Chaayrate, dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. Le chef d'Etat américain raconte alors que lui et son homologue chinois Xi Jinping étaient en train de déguster un gâteau au chocolat, "la plus belle part de gâteau au chocolat que vous puissiez voir" d'après Trump, au moment où ce dernier a reçu un message de la part des généraux indiquant que les navires étaient armés et prêts à tirer sur la cible.





Ne voulant pas garder cela pour lui et voulant jouer la transparence avec le chef d'Etat asiatique, Trump a joué carte sur table et lui a annoncé le lancement des missiles : "J’ai dit : M. le Président, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous venons de tirer 59 missiles en direction de l’Irak". C'est alors que la journaliste de Fox Business, Maria Bartiromo, le reprend : "En direction de la Syrie ?". "Oui, en direction de la Syrie" rétorque l'ancien présentateur de l'émission The Apprentice.