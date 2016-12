Quand le pape François met les guerres et l'avortement dans le même sac

La souffrance des enfants - même quand ils n'ont aucune existence reconnue - était au programme de l’homélie de Noël du pape François, ce samedi soir. Devant une dizaine de milliers de fidèles massés dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le chef de l’Eglise catholique a tenu à faire le parallèle entre la naissance de Jésus et le sort des enfants victimes de la guerre et de la misère. "Laissons-nous interpeller aussi par des enfants qui, aujourd’hui, ne sont pas couchés dans un berceau et caressés par la tendresse d’une mère et d’un père, mais qui gisent […] dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les trottoirs d’une grande ville, au fond d’une embarcation surchargée de migrants", a-t-il lancé.





Le souverain pontife en a également profité pour tacler "l’indifférence" de la société consumériste, où les fidèles se donnent "du mal pour les cadeaux" en restant "insensibles à celui qui est exclu". Il a ainsi demandé aux catholiques de penser aux enfants qui "pleurent parce que personne n’assouvit leur faim" et "ceux qui ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes".