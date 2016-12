Quand les tweets de Donald Trump affolent les marchés financiers

Un jour plus tôt, le 11 décembre, le président-élu évoque simplement le nom du patron d’ExxonMobil, Rex Tillerson, comme possible chef de la diplomatie de son futur gouvernement. "Que je le choisisse ou non pour les Affaires étrangères, Rex Tillerson, PDG d’ExxonMobil, est un homme d’affaires de classe mondiale. Restez branchés", écrit alors Donald Trump.