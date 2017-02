Quand une ministre suédoise se paye Donald Trump sur Twitter

Une photo pour montrer à quel point la Suède est différente de l’Amérique de Trump. La ministre suédoise de l’Ecologie, Isabella Lövin, a implicitement raillé le nouveau locataire de la Maison-Blanche ce vendredi en publiant un cliché d’elle en train de signer un projet de loi environnementale, entourée uniquement de femmes.





Une image qui rappelle celle où Donald Trump paraphait un décret s’attaquant à l'aide à l'avortement aux côtés d’hommes seulement et qui avait suscité une avalanche de commentaires critiques. Et pour cause : aucun des protagonistes de la photo n’était directement concerné par le texte. L'image prend également une résonance encore plus forte depuis que le président américain a nommé à la Cour Suprême un juge particulièrement conservateur.