Quand le président chinois se fait chantre du libre-échange… pour mieux éviter les critiques contre la Chine ?

Des pans entiers de l'économie, dominés par des groupes d'Etat ou dans lesquels la Chine veut favoriser des "champions nationaux", restent par exemple encore fermés aux sociétés étrangères. Au mieux, celles-ci sont contraintes de s'associer à des firmes locales pour pouvoir s’implanter dans le pays. Et ce alors même que les entreprises chinoises multiplient les acquisitions en Europe ou en Amérique.





"La mondialisation, cela ne signifie pas simplement exporter et racheter des actifs à l'étranger", grince le président de la Chambre de commerce américaine, William Zarit. Même son de cloche du côté de Victor Shih, de l'Université de Californie, pour qui la Chine "est engagée dans l'exercice de contrôle des capitaux le plus sophistiqué et le plus vaste du monde". Et ce professeur d’économie politique spécialiste de l’Asie de rappeler qu'"en réalité la Chine poursuit agressivement une politique mercantile et protectionniste".