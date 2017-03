Quatre étudiants belges reconnus coupables du bizutage d’une Française mais exemptés de peine

Le week-end avait tourné au cauchemar. Quatre étudiants belges ont été reconnus, mardi en Belgique, coupables de coups et blessures involontaires pour avoir obligé une jeune française à ingurgiter 10 litres d’eau lors d’un bizutage. Les faits remontent à septembre 2013. Originaire de Saint-Etienne, Fanny est cette année-là inscrite en deuxième année à la faculté vétérinaire de l'Université de Liège. Comme le veut la tradition, elle participe alors à une retraite dans les Ardennes organisée par le "cercle vétérinaire", l'association qui regroupe les étudiants ayant fait leur déjà "baptême", une forme de bizutage.





Les vétérinaires ont depuis des décennies la réputation d'organiser les baptêmes parmi les plus éprouvants du pays. De grandes quantités de bières y sont généralement consommées. Ceux qui n'y prennent pas part sont souvent mis à l'écart par les "baptisés". Fanny est de ceux-là. Et comme elle ne souhaite pas boire d’alcool, elle est forcée à avaler de nombreux verres d’eau jusqu’à perdre conscience. Victime d’un œdème cérébral, elle est hospitalisée dans un état grave. Après deux jours passés dans le coma, la jeune fille a finalement pu s’en sortir et a ensuite repris ses études.