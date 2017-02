Que deviendra le décret anti-immigration de Trump ? La Cour d'appel doit rendre son verdict cette semaine

Pour sa part, Noah Purcell, qui représentait l'Etat de Washington, a indiqué que si le décret s'appliquait à nouveau, il mettrait "le pays dans le chaos". Dès la signature du texte par Donald Trump, quelques jours après son investiture, de nombreux ressortissants avaient été refusés à bord d'avions à destination des Etats-Unis.





"Des étudiants et professeurs" sont restés "coincés à l'étranger", a-t-il raconté, "des familles ont été séparées". Il a alors rappelé que la mission de la justice était aussi de "contrôler les abus de l'exécutif", et que ce rôle "n'a jamais été aussi important".





En fonction du verdict de la Cour d'appel, Donald Trump a d'ores et déjà assuré qu'il n'excluait pas de faire remonter l'affaire devant la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays. Il lui faudrait alors une majorité de cinq juges sur huit pour que la décision de la Cour d'appel soit renversée. Ce qui n'est pas encore gagné, puisqu'elle est divisée entre quatre magistrats conservateurs et quatre progressistes.