Que va désormais faire Barack Obama après avoir quitté la Maison Blanche ?

Serait-il ensuite tenté par un retour à Chicago, ville où il a débuté sa carrière politique ? Rien n’est sûr. Mais Barack Obama a cependant évoqué à plusieurs reprises sa volonté de travailler avec les jeunes issus des minorités dans les quartiers défavorisés, où l'échec scolaire, le chômage et un taux d'incarcération sont nettement plus élevés qu'ailleurs. Des rumeurs récurrentes lui prêtent aussi l'envie de donner des cours à la Columbia University (New York), où il a étudié au début des années 80. "J'adore enseigner. Le contact avec les étudiants me manque", confiait-il au New Yorker à l'automne 2014.