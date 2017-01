Que va faire Barack Obama après avoir quitté la Maison Blanche ?

Barack Obama n'est plus qu'à quelques heures de la fin de son mandat. Ce mercredi, il a d'ailleurs fait son chant du cygne, dans la salle de presse de la Maison Blanche. Il a fait le point sur le conflit israélo-palestinien, sur ce que va devenir Obamacare, sur ses rapports avec la Russie... et, aussi, sur son avenir à lui. A 55 ans, il tire sa révérence et que va-t-il advenir de lui ? "Je vais écrire, passer du temps avec ma famille et moins m'écouter parler", a déclaré Obama, soucieux de vouloir prendre un peu de recul. Avant d'ajouter : "Mais je reste un citoyen", histoire de prévenir Donald Trump qu'il garde un oeil (et plus encore) sur les choses des Etats-Unis.

Interrogé au début du mois de mars quant au le lieu où il entendait vivre après ce 20 janvier 2017, Barack Obama a bien sûr évoqué la capitale fédérale, au moins à court terme. "Nous n'avons pas encore décidé. Nous allons devoir rester (à Washington) quelques années pour que Sasha puisse terminer", a-t-il répondu. Début 2017, Sasha, actuellement à la Sidwell Friends School, école privée de Washington, en effet encore un peu plus de deux ans de lycée devant elle. Malia, l'aînée, est quant à elle à l'université.