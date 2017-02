Qui est Alexander Acosta, le premier Hispanique du gouvernement Trump ?

Il a même par deux fois été considéré comme l'un des "50 Hispaniques le plus influents aux Etats-Unis", par le Hispanic Business Magazine. Il est actuellement doyen de la faculté de droit de l'université Florida International et président du Conseil d'administration de U.S. Century Bank, qui s'est spécialisée dans les prêts envers la communauté Hispanique.





Cette nouvelle nomination intervient peu de temps après le retrait d'une autre personne préssentie pour le poste : Andrew Puzder. PDG d'un grand groupe de restauration rapide, ce dernier a finalement dû être écarté après des révélations sur sa vie personnelle. Il avait notamment reconnu avoir employé au noir une femme de ménage pendant plusieurs années.